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07 ноября, 14:45

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Собянин поздравил москвичей с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади

Собянин поздравил москвичей с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади

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Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех москвичей с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади. Сообщение мэр опубликовал в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что 7 ноября 1941 года навсегда вошло в историю России как символ мужества. За все эти годы память об историческом параде и битве за Москву не померкла.

На Красной площади работает музей военно-исторической техники. Там можно увидеть инсталляции, посвященные подвигу москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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