07 ноября, 14:45Новости
Собянин поздравил москвичей с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади
Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех москвичей с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади. Сообщение мэр опубликовал в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что 7 ноября 1941 года навсегда вошло в историю России как символ мужества. За все эти годы память об историческом параде и битве за Москву не померкла.
На Красной площади работает музей военно-исторической техники. Там можно увидеть инсталляции, посвященные подвигу москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.