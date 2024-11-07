Собянин поздравил москвичей с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади

Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех москвичей с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади. Сообщение мэр опубликовал в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что 7 ноября 1941 года навсегда вошло в историю России как символ мужества. За все эти годы память об историческом параде и битве за Москву не померкла.

На Красной площади работает музей военно-исторической техники. Там можно увидеть инсталляции, посвященные подвигу москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.