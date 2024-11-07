Новости часа: Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 83-ю годовщину парада на Красной Площади.

Жители 25 старых домов переедут в квартиры по реновации, проинформировали в департаменте городского имущества.

Установить умные счетчики воды теперь можно с помощью "Электронного дома", сообщает портал мэра и правительства столицы.