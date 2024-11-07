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Новости

07 ноября, 13:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

Новости часа: Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

Новости часа: в Бирюлеве Западном будет построена новая улица

Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Сергей Собянин: в Бирюлеве Западном будет построена новая улица

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Новости часа: вокзал ЗИЛ объединит две линии метро, МЦК и наземный городской транспорт

Новости часа: создание московского городского вокзала ЗИЛ завершится в 2028 году

Новости часа: территории городских вокзалов МЦД благоустраивают по единому стандарту

Новости часа: вокзал "ЗИЛ" объединит две линии метро, МЦК и наземный городской транспорт

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 83-ю годовщину парада на Красной Площади.

Жители 25 старых домов переедут в квартиры по реновации, проинформировали в департаменте городского имущества.

Установить умные счетчики воды теперь можно с помощью "Электронного дома", сообщает портал мэра и правительства столицы.

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