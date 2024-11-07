Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония приурочена к 83-й годовщине парада. В 1941 году его участники, 28 тысяч человек, отправлялись на фронт прямо с Красной площади.

В мероприятии приняли участие и военнослужащие Преображенского полка, они вынесли еловые венки и установили их перед Вечным огнем. Память погибших почтили минутой молчания.

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