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Новости

07 ноября, 17:15

Общество

Новости часа: более 180 тыс "квадратов" недвижимости построят в столице

Новости часа: более 180 тыс "квадратов" недвижимости построят в столице

Новости часа: не менее 700 рабочих мест появится в трех районах Москвы

Новости часа: Собянин принял решение о развитии трех территорий нежилой застройки

Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий нежилой застройки

Новости часа: виртуальный музей Москвы хранит уникальные данные о параде 1941 года

Новости часа: Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада

Собянин рассказал, где найти уникальные данные о параде 7 ноября 1941 года

Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада 1941 года

Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 180 тысяч квадратных метров недвижимости построят при комплексном развитии территорий в трех районах столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Все 44 пассажирских причала Москвы-реки подготовили к зиме. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Температура в Москве будет выше нормы до 12 ноября. О погодных условиях предупредили синоптики.

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