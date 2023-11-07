Новости часа: более 180 тыс "квадратов" недвижимости построят в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 180 тысяч квадратных метров недвижимости построят при комплексном развитии территорий в трех районах столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Все 44 пассажирских причала Москвы-реки подготовили к зиме. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Температура в Москве будет выше нормы до 12 ноября. О погодных условиях предупредили синоптики.