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Новости

07 ноября, 16:30

Культура

Новости часа: не менее 700 рабочих мест появится в трех районах Москвы

Новости часа: не менее 700 рабочих мест появится в трех районах Москвы

Новости часа: Собянин принял решение о развитии трех территорий нежилой застройки

Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий нежилой застройки

Новости часа: виртуальный музей Москвы хранит уникальные данные о параде 1941 года

Новости часа: Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада

Собянин рассказал, где найти уникальные данные о параде 7 ноября 1941 года

Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада 1941 года

Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Не менее 700 рабочих мест появится в трех районах Москвы в результате комплексного развития территории. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре можно будет купить по "Пушкинской карте" 8 ноября. Об этом сообщили в Большом театре.

РЖД представили поезд Деда Мороза-2023 в Москве. Он посетит 80 российских городов.

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