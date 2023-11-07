Новости часа: не менее 700 рабочих мест появится в трех районах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Не менее 700 рабочих мест появится в трех районах Москвы в результате комплексного развития территории. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре можно будет купить по "Пушкинской карте" 8 ноября. Об этом сообщили в Большом театре.

РЖД представили поезд Деда Мороза-2023 в Москве. Он посетит 80 российских городов.