Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 18 павильонов ВДНХ представят спецпрограммы в рамках международной выставки-форума "Россия". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 370 тысяч человек посетили акцию "Ночь искусств" в Москве. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Еще два МФЦ построят в Москве по программе стимулирования создания рабочих мест. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.