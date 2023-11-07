07 ноября, 15:30Культура
Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 18 павильонов ВДНХ представят спецпрограммы в рамках международной выставки-форума "Россия". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Более 370 тысяч человек посетили акцию "Ночь искусств" в Москве. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Еще два МФЦ построят в Москве по программе стимулирования создания рабочих мест. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.