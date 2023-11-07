Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 15:30

Культура

Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий нежилой застройки

Новости часа: виртуальный музей Москвы хранит уникальные данные о параде 1941 года

Новости часа: Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада

Собянин рассказал, где найти уникальные данные о параде 7 ноября 1941 года

Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада 1941 года

Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 18 павильонов ВДНХ представят спецпрограммы в рамках международной выставки-форума "Россия". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 370 тысяч человек посетили акцию "Ночь искусств" в Москве. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Еще два МФЦ построят в Москве по программе стимулирования создания рабочих мест. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Читайте также
мэр МосквыгородвыставкикультуравидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика