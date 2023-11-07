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Новости

07 ноября, 15:00

Общество

Новости часа: виртуальный музей Москвы хранит уникальные данные о параде 1941 года

Новости часа: виртуальный музей Москвы хранит уникальные данные о параде 1941 года

Новости часа: Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада

Собянин рассказал, где найти уникальные данные о параде 7 ноября 1941 года

Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада 1941 года

Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"

Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Виртуальный музей Москвы хранит уникальные данные о параде 1941 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме московские причалы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Температура в Москве будет превышать норму до конца текущей недели. Это данные синоптиков.

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