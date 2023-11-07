Новости часа: виртуальный музей Москвы хранит уникальные данные о параде 1941 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Виртуальный музей Москвы хранит уникальные данные о параде 1941 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме московские причалы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Температура в Москве будет превышать норму до конца текущей недели. Это данные синоптиков.