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07 ноября, 13:30

Общество

Новости часа: Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада

Новости часа: Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада

Собянин рассказал, где найти уникальные данные о параде 7 ноября 1941 года

Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада 1941 года

Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"

Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о выделении 20 гектаров земли под постройку спорткомплексов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада 1941 года. Во время церемонии играл Военный образцовый оркестр почетного караула.

Клиническое исследование обновленной вакцины от COVID-19 для подростков началось в Сеченовском университете. Об этом сообщил вуз.

Участок в Донском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

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