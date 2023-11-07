Новости часа: Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада 1941 года. Во время церемонии играл Военный образцовый оркестр почетного караула.

Клиническое исследование обновленной вакцины от COVID-19 для подростков началось в Сеченовском университете. Об этом сообщил вуз.

Участок в Донском районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.