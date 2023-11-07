Собянин рассказал, где найти уникальные данные о параде 7 ноября 1941 года

Фотографии военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади опубликовал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Как отметил мэр столицы, легендарный парад стал символом мужества и веры, помог укрепить боевой дух армии и всего советского народа.

Также узнать подробности исторического парада можно с помощью материалов Главархива столицы. Кроме того, доступна электронная книга "1941–1945. Хроника жизни Москвы", выпущенная Главархивом к 75-летию Победы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.