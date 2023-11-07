Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 13:15

Общество

Собянин рассказал, где найти уникальные данные о параде 7 ноября 1941 года

Собянин рассказал, где найти уникальные данные о параде 7 ноября 1941 года

Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада 1941 года

Новости часа: павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму "Россия"

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"

Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о выделении 20 гектаров земли под постройку спорткомплексов

Пассажиры столицы проехали на электробусах более 100 млн раз с начала года

Фотографии военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади опубликовал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Как отметил мэр столицы, легендарный парад стал символом мужества и веры, помог укрепить боевой дух армии и всего советского народа.

Также узнать подробности исторического парада можно с помощью материалов Главархива столицы. Кроме того, доступна электронная книга "1941–1945. Хроника жизни Москвы", выпущенная Главархивом к 75-летию Победы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика