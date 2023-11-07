07 ноября, 12:45Общество
Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 82-ю годовщину парада 1941 года
К Могиле Неизвестного Солдата возложили венки в память о военном параде 7 ноября 1941 года. В торжественной церемонии принял участие Сергей Собянин.
Военнослужащие Преображенского полка вынесли два украшенных цветами и красными лентами венка из еловых ветвей. Их установили перед Вечным огнем.
Память погибших в годы войны почтили минутой молчания, которая сопровождалась звуком метронома. После прозвучал гимн Российской Федерации.
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