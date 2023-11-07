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07 ноября, 11:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"

Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о выделении 20 гектаров земли под постройку спорткомплексов

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В этом году в Москве высадят более 750 новых деревьев – Собянин

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство нового кампуса МГТУ имени Баумана планируют завершить в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин

Благоустройство у станции метро "Физтех" выполнили на 60%. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 ноября. По словам синоптиков, термометры показали 9,2 градуса.

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