Новости часа: Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство нового кампуса МГТУ имени Баумана планируют завершить в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин

Благоустройство у станции метро "Физтех" выполнили на 60%. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Прошедшая ночь в Москве стала рекордно теплой для 7 ноября. По словам синоптиков, термометры показали 9,2 градуса.