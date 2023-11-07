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07 ноября, 08:45

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Сергей Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

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Строительство кампуса Московского государственного технического университета имени Баумана завершат в следующем году. О том, как будет устроен новый дом для преподавателей и студентов, в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Кампус будет рассчитан на 31 тысячу учащихся. Он будет включать в себя комплекс общежитий, библиотеку, научно-образовательные центры, дворец технологий, а также центральный кластер и квантум-парк.

На данный момент комплекс готов примерно на 50%. Несколько объектов будут готовы до конца года, а дворец технологий уже открыли. Уже введено более 30 тысяч квадратных метров площадей нового кампуса. На остальной территории работы проводятся в ускоренном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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