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07 ноября, 08:00

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Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

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Участники проекта "Московское долголетие" все чаще предпочитают записываться на мероприятия через интернет. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, число пользователей онлайн-сервиса за последние два месяца выросло на 40%.

Мэр напомнил, что сервис был запущен на портале mos.ru в июне – с этого момента им воспользовались свыше 3,7 тысячи москвичей. Как происходит дистанционная запись? И в чем секрет такой популярности "Московского долголетия"?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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