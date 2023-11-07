07 ноября, 08:00Город
Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"
Участники проекта "Московское долголетие" все чаще предпочитают записываться на мероприятия через интернет. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, число пользователей онлайн-сервиса за последние два месяца выросло на 40%.
Мэр напомнил, что сервис был запущен на портале mos.ru в июне – с этого момента им воспользовались свыше 3,7 тысячи москвичей. Как происходит дистанционная запись? И в чем секрет такой популярности "Московского долголетия"?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.