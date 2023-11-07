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07 ноября, 07:45

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Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"

Мэр Москвы рассказал о новой программе ВДНХ к форуму "Россия"

Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

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18 павильонов-резидентов ВДНХ подготовили тематические программы в рамках международной выставки-форума "Россия". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Так, Музей городского хозяйства Москвы представит 13-метровый макет города, а также расскажет, какую работу проводят специалисты, чтобы создать комфортную среду для гостей и жителей столицы.

Павильон "Геология" покажет выставку о достижениях российских ученых в сельском хозяйстве, а Музей кино – экспозицию об истории отечественного кинематографа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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