Сергей Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной военного парада на Красной площади. Встреча прошла в Большом театре.

В этом году мероприятие состоялось уже в 50-й раз. Среди почетных гостей – участник легендарного парада – 99-летний ветеран Борис Уткин. 7 ноября 1941-го года он прошел по Красной площади в составе парадных расчетов артиллерийского училища.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.