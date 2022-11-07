07 ноября, 17:15Новости
Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной военного парада на Красной площади
Сергей Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной военного парада на Красной площади. Встреча прошла в Большом театре.
В этом году мероприятие состоялось уже в 50-й раз. Среди почетных гостей – участник легендарного парада – 99-летний ветеран Борис Уткин. 7 ноября 1941-го года он прошел по Красной площади в составе парадных расчетов артиллерийского училища.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.