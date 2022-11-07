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07 ноября, 17:15

Новости

Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной военного парада на Красной площади

Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной военного парада на Красной площади

Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной парада 1941 года на Красной площади

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Сергей Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной военного парада на Красной площади. Встреча прошла в Большом театре.

В этом году мероприятие состоялось уже в 50-й раз. Среди почетных гостей – участник легендарного парада – 99-летний ветеран Борис Уткин. 7 ноября 1941-го года он прошел по Красной площади в составе парадных расчетов артиллерийского училища.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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