Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 15:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал об открытии нового спортивно-досугового комплекса в Зеленограде

Сергей Собянин рассказал об открытии нового спортивно-досугового комплекса в Зеленограде

Собянин: в Зеленограде открыт суперсовременный завод по производству лекарств

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем московской промышленности

Собянин рассказал об уникальном центре "Профессии будущего" в ОЭЗ "Технополис "Москва"

"Новости дня": Собянин сообщил о начале отбора на программу поддержки медисследований

Собянин: центр "Профессии будущего" будет выпускать 15 тыс специалистов в год

Собянин: началось строительство участка метро от "Новомосковской" до "Троицка"

Собянин: центр коллективного пользования открыт в ОЭЗ "Технополис Москва"

Сергей Собянин и Вячеслав Володин посетили уникальный центр "Профессии будущего"

Собянин: в Москве начался отбор на новую программу по поддержке медисследований

Новый спортивно-досуговый комплекс открылся в Зеленограде, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Как уточнил мэр, его будут посещать до 2 000 человек в день. В распоряжении гостей комплекса – ледовые арены, футбольное поле с искусственным газоном, шесть кортов для падел-тенниса и сквоша. Также там обустроили тренажерный и хореографический залы, комфортные раздевалки с душевыми, медицинский блок и буфет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыспортгородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика