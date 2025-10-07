Сергей Собянин рассказал об открытии нового спортивно-досугового комплекса в Зеленограде

Новый спортивно-досуговый комплекс открылся в Зеленограде, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Как уточнил мэр, его будут посещать до 2 000 человек в день. В распоряжении гостей комплекса – ледовые арены, футбольное поле с искусственным газоном, шесть кортов для падел-тенниса и сквоша. Также там обустроили тренажерный и хореографический залы, комфортные раздевалки с душевыми, медицинский блок и буфет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.