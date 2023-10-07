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Новости

07 октября, 22:30

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Новости часа: новые речные маршруты позволяют пассажирам экономить время в пути

Новости часа: новые речные маршруты позволяют пассажирам экономить время в пути

Новости часа: Собянин подвел итоги месяца работы флагманского центра ГКБ имени Филатова

Авария произошла в районе развязки с Новорижским шоссе

Новости часа: в Москве провели первую в сезоне противогололедную обработку

Собянин: новые речные маршруты позволяют пассажирам экономить время в пути

Новости часа: число погибших после обстрелов Израиля достигло 40 человек

Мэр Москвы: в радиоэлектронике и приборостроении за пять лет открылись 184 компании

Новости часа: "Аэрофлот" не осуществляет полеты над территорией Израиля

Собянин подвел итоги месяца работы флагманского центра ГКБ имени Филатова

Новости часа: Собянин поздравил с праздником более 720 тыс московских промышленников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 11 тысяч поездок совершили пассажиры за неделю работы речного маршрута "ЗИЛ – Печатники", сообщил Сергей Собянин.

Карта электрозарядных станций Москвы стала доступна в мобильном приложении, рассказал Дептранс.

В Москве началась подготовка фонтанного комплекса на Поклонной горе к зиме, сообщается на официальном сайте мэра.

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