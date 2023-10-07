07 октября, 22:30Город
Новости часа: новые речные маршруты позволяют пассажирам экономить время в пути
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 11 тысяч поездок совершили пассажиры за неделю работы речного маршрута "ЗИЛ – Печатники", сообщил Сергей Собянин.
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