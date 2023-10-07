Новости часа: новые речные маршруты позволяют пассажирам экономить время в пути

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше 11 тысяч поездок совершили пассажиры за неделю работы речного маршрута "ЗИЛ – Печатники", сообщил Сергей Собянин.

Карта электрозарядных станций Москвы стала доступна в мобильном приложении, рассказал Дептранс.

В Москве началась подготовка фонтанного комплекса на Поклонной горе к зиме, сообщается на официальном сайте мэра.