Собянин: новые речные маршруты позволяют пассажирам экономить время в пути

Более 11 тысяч поездок совершили пассажиры за первую неделю работы нового речного маршрута от ЗИЛ до Печатников. За это время электросуда выполнили свыше 350 рейсов.

Как рассказал Сергей Собянин, в настоящее время на новом маршруте шесть причалов-остановок. По мере готовности будут открываться остальные. Пассажиры речного маршрута экономят в пути до 340 минут по сравнению с автомобильным или городским транспортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.