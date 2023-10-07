Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 17:15

Транспорт

Собянин: новые речные маршруты позволяют пассажирам экономить время в пути

Собянин: новые речные маршруты позволяют пассажирам экономить время в пути

Новости часа: число погибших после обстрелов Израиля достигло 40 человек

Мэр Москвы: в радиоэлектронике и приборостроении за пять лет открылись 184 компании

Новости часа: "Аэрофлот" не осуществляет полеты над территорией Израиля

Собянин подвел итоги месяца работы флагманского центра ГКБ имени Филатова

Новости часа: Собянин поздравил с праздником более 720 тыс московских промышленников

Собянин поздравил с праздником более 720 тыс московских промышленников

Собянин: дизайн станции "Лебедянская" будет посвящен российской промышленности

Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

Новости часа: на Бирюлевской линии будет 10 новых станций

Более 11 тысяч поездок совершили пассажиры за первую неделю работы нового речного маршрута от ЗИЛ до Печатников. За это время электросуда выполнили свыше 350 рейсов.

Как рассказал Сергей Собянин, в настоящее время на новом маршруте шесть причалов-остановок. По мере готовности будут открываться остальные. Пассажиры речного маршрута экономят в пути до 340 минут по сравнению с автомобильным или городским транспортом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика