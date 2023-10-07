Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 12:30

Общество

Новости часа: Собянин поздравил с праздником более 720 тыс московских промышленников

Новости часа: Собянин поздравил с праздником более 720 тыс московских промышленников

Собянин поздравил с праздником более 720 тыс московских промышленников

Собянин: дизайн станции "Лебедянская" будет посвящен российской промышленности

Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

Новости часа: на Бирюлевской линии будет 10 новых станций

Новости часа: общая протяженность Бирюлевской линии превысит 22 километра

Новости часа: дизайн станции метро "Лебедянская" посвятят российской промышленности

Новости часа: столичных водителей призвали не выезжать на летней резине из-за гололедицы

Новости часа: снег может пойти в Москве вечером 6 октября

Собянин: дизайн станции "Лебедянская" будет посвящен российской промышленности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил более 720 тысяч московских промышленников с профессиональным праздником. По словам мэра столицы, Москва в настоящее время – крупнейший центр высокотехнологичной промышленности.

На участке от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала изменено расписание движения поездов. Информация появилась на сайте mos.ru.

Облачная погода, сильный дождь и до девяти градусов тепла ожидаются в субботу, 7 октября, в столичном регионе. Об этом рассказывает Гидрометцентр.

Читайте также
мэр МосквыэкономикатранспортобществопогодавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика