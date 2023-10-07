Новости часа: Собянин поздравил с праздником более 720 тыс московских промышленников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил более 720 тысяч московских промышленников с профессиональным праздником. По словам мэра столицы, Москва в настоящее время – крупнейший центр высокотехнологичной промышленности.

На участке от Зеленограда-Крюкова до Ленинградского вокзала изменено расписание движения поездов. Информация появилась на сайте mos.ru.

Облачная погода, сильный дождь и до девяти градусов тепла ожидаются в субботу, 7 октября, в столичном регионе. Об этом рассказывает Гидрометцентр.