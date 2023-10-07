Собянин поздравил с праздником более 720 тыс московских промышленников

Московские промышленники отмечают профессиональный праздник. Сергей Собянин поздравил их в своем телеграм-канале.

Мэр столицы поблагодарил представителей трудовых династий, которые из поколения в поколение трудятся на заводах и фабриках. Собянин отметил, что в настоящее время каждый десятый работающий в Москве занят в промышленности.

На столичных предприятиях трудятся 720 тысяч рабочих, инженеров, технологов, программистов и многих других специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.