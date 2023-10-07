Собянин: дизайн станции "Лебедянская" будет посвящен российской промышленности

Дизайн станции метро "Лебедянская" Бирюлевской линии метро посвятят российской промышленности. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.



Станция расположена рядом с Липецкой улицей, а ее название отсылает к крупнейшему российскому центру развития черной металлургии. Отсюда и выбор общей концепции оформления. Ключевой элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.