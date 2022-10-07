Сергей Собянин поздравил сотрудников промышленных предприятий с профессиональным праздником. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы рассказал о мерах поддержки, которую город оказывает в условиях антироссийских санкций.

Общий объем помощи населению и бизнесу превысил 100 миллиардов рублей. Для развития малого и среднего бизнеса более 7 тысяч столичных предприятий получили кредиты на льготных условиях. Свыше 600 компаний-участников Московского инновационного кластера получили субсидии более чем на один миллиард рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.