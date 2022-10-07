Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:45

Общество

Собянин поздравил сотрудников промышленных предприятий с профессиональным праздником

Собянин поздравил сотрудников промышленных предприятий с профессиональным праздником

Собянин пригласил москвичей на выставку по импортозамещению в реставрационных материалах

Первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией вышел на Кольцевую линию метро

Первый поезд "Москва-2020" с улучшенной линейной навигацией вышел на Кольцевую линию метро

Шесть московских технопарков вошли в рейтинг лучших в России

Собянин утвердил проект строительства станции "Суворовская" Кольцевой линии метро

Новости часа: Собянин утвердил проект станции метро "Суворовская"

Собянин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей мобилизованных

"Настрой позитивный, боевой": призывник рассказал о своем отношении к мобилизации

"Москва и мир": новая школа в столице и запуск корабля Crew Dragon

Сергей Собянин поздравил сотрудников промышленных предприятий с профессиональным праздником. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы рассказал о мерах поддержки, которую город оказывает в условиях антироссийских санкций.

Общий объем помощи населению и бизнесу превысил 100 миллиардов рублей. Для развития малого и среднего бизнеса более 7 тысяч столичных предприятий получили кредиты на льготных условиях. Свыше 600 компаний-участников Московского инновационного кластера получили субсидии более чем на один миллиард рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика