07 сентября, 14:15Мэр Москвы
Собянин запустил пассажирское движение первого беспилотного трамвая
Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами. На нем можно проехать от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская" и обратно.
Чем поездка на беспилотном трамвае отличается от поездки на обычном? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
