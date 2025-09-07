Форма поиска по сайту

07 сентября, 14:15

Мэр Москвы

Собянин запустил пассажирское движение первого беспилотного трамвая

Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами

Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами. На нем можно проехать от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская" и обратно.

Чем поездка на беспилотном трамвае отличается от поездки на обычном? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортгородвидеоМаксим ШаманинМария Панкратова

