Собянин запустил пассажирское движение первого беспилотного трамвая

Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами. На нем можно проехать от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская" и обратно.

Чем поездка на беспилотном трамвае отличается от поездки на обычном? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.





