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07 сентября, 02:00

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Собянин сообщил о планах обновить еще три московских парка

Собянин сообщил о планах обновить еще три московских парка

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Сейчас 90% москвичей живут в пешей доступности от зеленых зон, а в ближайшие годы в столице обновят еще три парка. По словам Сергея Собянина, работы коснутся тех зон, в которых благоустройство прошло 10–12 лет назад – это Парк Горького, "Сокольники" и музей-заповедник "Коломенское".

Градоначальник уточнил, что в парках появятся летние бассейны и пляжи, зимние катки, уникальные детские и спортивные площадки, а также кофейни. Кроме того, в других парковых зонах тем временем запланировали сезонные работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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