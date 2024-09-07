Собянин сообщил о планах обновить еще три московских парка

Сейчас 90% москвичей живут в пешей доступности от зеленых зон, а в ближайшие годы в столице обновят еще три парка. По словам Сергея Собянина, работы коснутся тех зон, в которых благоустройство прошло 10–12 лет назад – это Парк Горького, "Сокольники" и музей-заповедник "Коломенское".

Градоначальник уточнил, что в парках появятся летние бассейны и пляжи, зимние катки, уникальные детские и спортивные площадки, а также кофейни. Кроме того, в других парковых зонах тем временем запланировали сезонные работы.

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