Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 23:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал об открытии первого участка Троицкой линии метро

Новости часа: Собянин рассказал об открытии первого участка Троицкой линии метро

Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро

Президент России и мэр Москвы торжественно открыли кинопарк "Москино"

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса Бауманки

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли московский кинокластер

Путин и Собянин открыли новый кампус МГТУ имени Баумана

Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро

Путин и Собянин дали старт первому участку новой Троицкой линии метро

Владимир Путин и Сергей Собянин поздравили москвичей с Днем города

Президент России и мэр Москвы торжественно открыли кинопарк "Москино"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти развивают ТиНАО сегодня открыли первый участок Троицкой линии метро, рассказал Сергей Собянин.

Победителей второго розыгрыша программы "Миллион призов" определят 8 сентября, передает портал mos.ru.

Около 180 атак отразила система электронного голосования в Москве, отметили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Читайте также
мэр МосквытранспортметрообществополитикавыборывидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика