Новости часа: Собянин рассказал об открытии первого участка Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти развивают ТиНАО сегодня открыли первый участок Троицкой линии метро, рассказал Сергей Собянин.

Победителей второго розыгрыша программы "Миллион призов" определят 8 сентября, передает портал mos.ru.

Около 180 атак отразила система электронного голосования в Москве, отметили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

