Новости часа: Собянин открыл финишный участок северной части Люблинско-Дмитровской линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Собянин открыл три новых станции северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро. По его словам, эта линия стала больше почти в два раза.

Более 50 тысяч человек в Москве привились от клещевого энцефалита с начала года. Это данные Роспотребнадзора.

Театр наций подготовит в новом сезоне 13 премьер. Об этом сообщил художественный руководитель учреждения Евгений Миронов.