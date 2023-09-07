Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 20:00

Культура

Новости часа: Собянин открыл финишный участок северной части Люблинско-Дмитровской линии

Новости часа: Собянин открыл финишный участок северной части Люблинско-Дмитровской линии

Новости часа: Собянин открыл участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Собянин открыл финишный участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Новости часа: Собянин открыл последние три станции Люблинско-Дмитровской линии метро

Собянин открыл последние три станции Люблинско-Дмитровской линии метро

Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек получили жилье по программе реновации

Новости часа: 500 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости

Новости часа: Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме

Новости часа: полмиллиона горожан нашли работу при поддержке службы занятости

Собянин рассказал, как служба занятости Москвы помогает с поиском работы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Собянин открыл три новых станции северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро. По его словам, эта линия стала больше почти в два раза.

Более 50 тысяч человек в Москве привились от клещевого энцефалита с начала года. Это данные Роспотребнадзора.

Театр наций подготовит в новом сезоне 13 премьер. Об этом сообщил художественный руководитель учреждения Евгений Миронов.

Читайте также
мэр МосквытранспортметрообществокультуратеатрвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика