Новости часа: Собянин открыл участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три новые станции открыли на Люблинско-Дмитровской линии метро, заявил Сергей Собянин. По его словам, район Северный получил метро и полноценную интеграцию с городом.

Москвичи смогут арендовать велосипед с 8 по 10 сентября за пять рублей. Об этом сообщил Дептранс столицы.

Пятница, 8 сентября, может стать самым холодным днем недели в Москве. Об этом рассказали синоптики.