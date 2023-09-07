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07 сентября, 17:15

Общество

Новости часа: Собянин открыл участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Новости часа: Собянин открыл участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Собянин открыл финишный участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Новости часа: Собянин открыл последние три станции Люблинско-Дмитровской линии метро

Собянин открыл последние три станции Люблинско-Дмитровской линии метро

Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек получили жилье по программе реновации

Новости часа: 500 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости

Новости часа: Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме

Новости часа: полмиллиона горожан нашли работу при поддержке службы занятости

Собянин рассказал, как служба занятости Москвы помогает с поиском работы

Новости часа: с начала программы реновации в Москве началось расселение 834 домов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три новые станции открыли на Люблинско-Дмитровской линии метро, заявил Сергей Собянин. По его словам, район Северный получил метро и полноценную интеграцию с городом.

Москвичи смогут арендовать велосипед с 8 по 10 сентября за пять рублей. Об этом сообщил Дептранс столицы.

Пятница, 8 сентября, может стать самым холодным днем недели в Москве. Об этом рассказали синоптики.

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