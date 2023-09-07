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07 сентября, 17:15

Транспорт

Собянин открыл финишный участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Собянин открыл финишный участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

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Три станции северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро открыли в Москве. Движение запустили на участке от "Селигерской" до станции "Физтех".

Как рассказал Сергей Собянин, новые станции улучшат транспортную доступность для 500 тысяч жителей Москвы и области. С открытием "Яхромской", "Лианозова" и "Физтеха" длина Люблинско-Дмитровской линии превысила 43 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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