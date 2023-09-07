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07 сентября, 16:15

Транспорт

Новости часа: Собянин открыл последние три станции Люблинско-Дмитровской линии метро

Новости часа: Собянин открыл последние три станции Люблинско-Дмитровской линии метро

Собянин открыл последние три станции Люблинско-Дмитровской линии метро

Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек получили жилье по программе реновации

Новости часа: 500 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости

Новости часа: Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме

Новости часа: полмиллиона горожан нашли работу при поддержке службы занятости

Собянин рассказал, как служба занятости Москвы помогает с поиском работы

Новости часа: с начала программы реновации в Москве началось расселение 834 домов

Собянин: полмиллиона горожан нашли работу при поддержке службы занятости

Новости часа: Собянин рассказал, сколько людей получили квартиры по реновации в августе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли финишный участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил Сергей Собянин. Движение запустили на участке от "Селигерской" до остановки "Физтех".

Более 70 тысяч москвичей воспользовались автобусами до центров "Московское долголетие". Об этом рассказали местные власти.

С запуском D4 на Нижегородском радиусе появятся новые маршруты до Площади трех вокзалов. Об этом заявили в Дептрансе столицы.

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