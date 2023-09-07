Новости часа: Собянин открыл последние три станции Люблинско-Дмитровской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли финишный участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил Сергей Собянин. Движение запустили на участке от "Селигерской" до остановки "Физтех".

Более 70 тысяч москвичей воспользовались автобусами до центров "Московское долголетие". Об этом рассказали местные власти.

С запуском D4 на Нижегородском радиусе появятся новые маршруты до Площади трех вокзалов. Об этом заявили в Дептрансе столицы.