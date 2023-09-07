Собянин открыл последние три станции Люблинско-Дмитровской линии метро

Три станции северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро открыли в Москве. Движение запустили на участке от "Селигерской" до станции "Физтех".

Как рассказал Сергей Собянин, новые станции улучшат транспортную доступность для 500 тысяч жителей Москвы и области. С открытием "Яхромской", "Лианозова" и "Физтеха" длина Люблинско-Дмитровской линии превысила 43 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.