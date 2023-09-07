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Новости

07 сентября, 15:30

Город

Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек получили жилье по программе реновации

Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек получили жилье по программе реновации

Новости часа: 500 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости

Новости часа: Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме

Новости часа: полмиллиона горожан нашли работу при поддержке службы занятости

Собянин рассказал, как служба занятости Москвы помогает с поиском работы

Новости часа: с начала программы реновации в Москве началось расселение 834 домов

Собянин: полмиллиона горожан нашли работу при поддержке службы занятости

Новости часа: Собянин рассказал, сколько людей получили квартиры по реновации в августе

Собянин: более 26 тыс москвичей начали переселение по реновации с начала года

Собянин: метро и МЦК в День города будут работать всю ночь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 87 тысяч человек получили новое жилье по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Росавиация взяла под особый контроль ситуацию с рейсом Red Sea Airlines из Египта в Москву. Об этом пишет ТАСС.

Более 4,5 тысячи флагов и декоративных конструкций украсили Москву в честь Дня города. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

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