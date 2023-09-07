Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек получили жилье по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 87 тысяч человек получили новое жилье по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Росавиация взяла под особый контроль ситуацию с рейсом Red Sea Airlines из Египта в Москву. Об этом пишет ТАСС.

Более 4,5 тысячи флагов и декоративных конструкций украсили Москву в честь Дня города. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.