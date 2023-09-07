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Новости

07 сентября, 13:30

Общество

Новости часа: полмиллиона горожан нашли работу при поддержке службы занятости

Новости часа: полмиллиона горожан нашли работу при поддержке службы занятости

Собянин рассказал, как служба занятости Москвы помогает с поиском работы

Новости часа: с начала программы реновации в Москве началось расселение 834 домов

Собянин: полмиллиона горожан нашли работу при поддержке службы занятости

Новости часа: Собянин рассказал, сколько людей получили квартиры по реновации в августе

Собянин: более 26 тыс москвичей начали переселение по реновации с начала года

Собянин: метро и МЦК в День города будут работать всю ночь

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Метро и МЦК в День города будут работать всю ночь – Сергей Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полмиллиона москвичей нашли работу при поддержке службы занятости за четыре года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Количество реанимационных бригад скорой помощи в Москве планируют увеличить. Об этом сообщил главный врач ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова" Николай Плавунов.

Мотосезон в столице завершат парадом 23 сентября. Это данные Дептранса.

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