07 сентября, 13:30Общество
Новости часа: полмиллиона горожан нашли работу при поддержке службы занятости
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полмиллиона москвичей нашли работу при поддержке службы занятости за четыре года. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Количество реанимационных бригад скорой помощи в Москве планируют увеличить. Об этом сообщил главный врач ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова" Николай Плавунов.
Мотосезон в столице завершат парадом 23 сентября. Это данные Дептранса.