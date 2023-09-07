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Новости

07 сентября, 12:30

Город

Новости часа: с начала программы реновации в Москве началось расселение 834 домов

Новости часа: с начала программы реновации в Москве началось расселение 834 домов

Собянин: полмиллиона горожан нашли работу при поддержке службы занятости

Новости часа: Собянин рассказал, сколько людей получили квартиры по реновации в августе

Собянин: более 26 тыс москвичей начали переселение по реновации с начала года

Собянин: метро и МЦК в День города будут работать всю ночь

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Метро и МЦК в День города будут работать всю ночь – Сергей Собянин

Новости часа: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала программы реновации в Москве началось расселение 834 домов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Шереметьево ждут приземления рейса из Египта, пассажиры не могли вылететь двое суток. Это данные Росавиации.

Начался прием заявок на получение знака отличия "Волонтер Москвы". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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