Новости часа: с начала программы реновации в Москве началось расселение 834 домов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала программы реновации в Москве началось расселение 834 домов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Шереметьево ждут приземления рейса из Египта, пассажиры не могли вылететь двое суток. Это данные Росавиации.

Начался прием заявок на получение знака отличия "Волонтер Москвы". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.