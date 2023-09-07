Новости часа: Собянин рассказал, сколько людей получили квартиры по реновации в августе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 3 700 москвичей получили квартиры по реновации в августе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новый сервис ИИ для постановки окончательного диагноза внедрили в 24 поликлиниках Москвы. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Более 4,5 тысячи флагов и декоративных конструкций украсили Москву в честь Дня города. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.