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Новости

07 сентября, 11:30

Город

Новости часа: Собянин рассказал, сколько людей получили квартиры по реновации в августе

Новости часа: Собянин рассказал, сколько людей получили квартиры по реновации в августе

Собянин: более 26 тыс москвичей начали переселение по реновации с начала года

Собянин: метро и МЦК в День города будут работать всю ночь

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Метро и МЦК в День города будут работать всю ночь – Сергей Собянин

Новости часа: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Новости часа: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 3 700 москвичей получили квартиры по реновации в августе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новый сервис ИИ для постановки окончательного диагноза внедрили в 24 поликлиниках Москвы. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

Более 4,5 тысячи флагов и декоративных конструкций украсили Москву в честь Дня города. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

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