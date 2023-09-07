Собянин: более 26 тыс москвичей начали переселение по реновации с начала года

В августе по программе реновации квартиры получили свыше 3 700 москвичей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.



По словам мэра, больше всего новоселов – в Юго-Восточном, Новомосковском и Южном округах. С начала 2023 года свой переезд начали около 26 тысяч человек. В целом, в этом году в новостройки планируют переехать более 47 тысяч москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.