Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 07:45

Город

Собянин: метро и МЦК в День города будут работать всю ночь

Собянин: метро и МЦК в День города будут работать всю ночь

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин: пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Метро и МЦК в День города будут работать всю ночь – Сергей Собянин

Новости часа: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Новости часа: Москва стала лидером городов БРИКС по технологическому развитию

Новости часа: путь из аэропорта Внуково до "Делового центра" сократился до 40 мин

Новости часа: открытие новых станций Солнцевской линии метро разгрузит два шоссе

В День города столичное метро и МЦК будут работать круглосуточно. О подробностях в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, москвичи и гости столицы теперь могут строить планы на праздник без оглядки на транспортный график. В ночь с 9 на 10 сентября поезда будут ходить без перерыва.

На МЦК до 23:30 интервал движения составит 4 минуты, после 23:30 – 8 минут. В обычном режиме будут работать и 16 ночных маршрутов наземного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика