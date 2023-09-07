Собянин: метро и МЦК в День города будут работать всю ночь

В День города столичное метро и МЦК будут работать круглосуточно. О подробностях в телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, москвичи и гости столицы теперь могут строить планы на праздник без оглядки на транспортный график. В ночь с 9 на 10 сентября поезда будут ходить без перерыва.

На МЦК до 23:30 интервал движения составит 4 минуты, после 23:30 – 8 минут. В обычном режиме будут работать и 16 ночных маршрутов наземного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.