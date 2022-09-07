Московский транспорт будет работать круглосуточно в День города

В День города метро и МЦК будут работать круглосуточно. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Для удобства жителей подземка и МЦК будут открыты с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября. Также будут запущены 16 ночных маршрутов автобусов и электробусов. Три из них – круглосуточные.

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