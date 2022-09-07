Собянин: основные работы по благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников завершены

В центре Москвы завершили основные работы по комплексному благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников. В ближайшие выходные, на День города, там традиционно ожидают много людей, так что старались успеть к празднику. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В ходе работ специалисты постарались сохранить уникальность каждой улицы и сделать их комфортнее. Кабельные линии убрали под землю, установили больше 500 уличных фонарей, сделали подсветку в зеленых зонах и во дворах, оборудовали удобные подходы к объектам социальной инфраструктуры.

Тротуары в переулках покрыли гранитной плиткой. Там появились новые лавочки, для автомобилистов сделали парковочные карманы. Также в порядок привели территории у достопримечательностей.

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