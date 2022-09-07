Собянин: новые благоустроенные улицы и скверы станут подарком москвичам ко Дню города

16:30
Большинство проектов по благоустройству в Москве завершат ко Дню города. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Что касается крупных парков, таких как "Покровское-Стрешнево", "Кусково", "Битца" и "Яуза", то их закончат до ноября. Особое внимание в городе уделяют пешеходным зонам и улицам рядом с метро. В этом году в планах благоустроить почти 2,6 миллиона дворов. Везде с учетом пожеланий москвичей.
Благоустраивают также места отдыха у воды. Так, на набережной Москвы-реки вдоль улицы Гурьянова обновили покрытие тротуаров, сделали удобные спуски к воде, места для занятий спортом и прогулок с детьми. Приводят в порядок и парк "Долина реки Химки". На базе гребного слалома в парке "Берег реки Сходня" оборудуют специальные водные препятствия для спортсменов.
Кроме того, заканчивают работы по благоустройству Ленинского проспекта на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта. Преображают территорию вдоль Волоколамского шоссе. В центре города также завершают большой проект обновления улиц. Их преображение станет подарком москвичам ко Дню города.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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