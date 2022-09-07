Собянин: Москва обеспечит детей с диабетом 1 типа системами мониторинга глюкозы

Всех детей с диабетом первого типа в Москве бесплатно обеспечат системами непрерывного мониторинга глюкозы. Речь о тех, для кого жизненно необходимо контролировать сахар в крови постоянно. Соответствующее постановление подписал мэр.

Теперь москвичи в возрасте до 18 лет смогут получить рецепты у эндокринологов. Ранее для этого требовалось созывать врачебную комиссию. По оценкам экспертов, в системе контроля нуждаются примерно пять тысяч детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.