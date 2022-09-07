Собянин рассказал о завершении благоустройства переулков Арбата и Хамовников

В 18 переулках Арбата и Хамовников завершили благоустройство. Об этом рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, было важно не просто сохранить уникальность старинных улиц, но и сделать их комфортнее и уютнее для пешеходов.

Во время благоустройства убрали под землю кабели и установили более 500 фонарей, в том числе и в историческом стиле. Также сделали подсветку в зеленых зонах и дворах. Тротуары теперь с гранитным мощением и новыми лавочками. На дорогах есть ограничители скорости и специальные карманы для парковки. Скоро появятся точки проката велосипедов и самокатов.

Кроме того, привели в порядок территорию возле Успенской церкви и скверы. Завершили основные работы специально ко Дню города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.