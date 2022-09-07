Новости часа: Москва обеспечит детей с диабетом системами мониторинга уровня глюкозы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Москвы обеспечат детей с диабетом системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

ФСБ задержала в 40 регионах России более 90 подпольных оружейников. Об этом заявила пресс-служба ведоства.

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Киргизии и Ирана. Об этом рассказали в РФС.