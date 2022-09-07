Пять поликлиник открыли в столице после комплексной реконструкции

Пять поликлиник открыли в Москве после комплексной реконструкции – четыре детских и одну взрослую. Ранее в одной из таких открытых поликлиник побывал Сергей Собянин.

Обновляли не только здания, из года в год в столице меняется сама система оказания медицинской помощи. Врачи теперь работают с новым цифровым оборудованием, оснащенным интеллектом.

Что это? И как это помогает в лечении и диагностике? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.