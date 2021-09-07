БКЛ достроят в 2022 году – Собянин

Большую кольцевую линию метро достроят в 2022 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Уже готова треть кольца. Открыты 12 станций, а до конца года должны заработать еще десять. Всего длина БКЛ составит 70 километров. На новой ветке будет 31 станция и три электродепо.

БКЛ соединит радиальные линии на расстоянии до 10 километров от Кольцевой. Также появятся пересадки на МЦК и МЦД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.