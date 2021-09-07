Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД у Комсомольской площади

На Комсомольской площади появится новая станция МЦД. По сути, это будет еще один вокзал, который объединит три уже существующих там – Казанский, Ярославский и Ленинградский.

Сергей Собянин осмотрел выполненные работы по улучшению условий дорожного движения и строительство новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4. Также мэр города предложил москвичам выбрать для нее название.

"Да, эта, конечно, станция, по сути дела, – новый вокзал, который объединяет три исторических вокзала. Давайте подумаем (над названием. – Прим. ред.). Здесь еще будет пятый вокзал, высокоскоростная магистраль", – сказал Собянин.

Жители Красносельского района и студенты Российского университета транспорта (МИИТ) уже предложили назвать станцию Площадью трех вокзалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.