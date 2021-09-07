Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

16:30

Собянин предложил обсудить с москвичами название новой станции МЦД у Комсомольской площади

мэр Москвы транспорт МЦД видео Никита Гмыза Алина Гилева Александра Корнева

На Комсомольской площади появится новая станция МЦД. По сути, это будет еще один вокзал, который объединит три уже существующих там – Казанский, Ярославский и Ленинградский.

Сергей Собянин осмотрел выполненные работы по улучшению условий дорожного движения и строительство новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4. Также мэр города предложил москвичам выбрать для нее название.

"Да, эта, конечно, станция, по сути дела, – новый вокзал, который объединяет три исторических вокзала. Давайте подумаем (над названием. – Прим. ред.). Здесь еще будет пятый вокзал, высокоскоростная магистраль", – сказал Собянин.

Жители Красносельского района и студенты Российского университета транспорта (МИИТ) уже предложили назвать станцию Площадью трех вокзалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать