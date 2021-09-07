Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро

Правительство Москвы утвердило проект планировки головного участка Троицкой линии метро. Постановление подписал Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Участок протянется от "Севастопольского проспекта" до "ЗИЛа". Он пройдет под нежилыми кварталами, а станция "ЗИЛ" появится недалеко от одноименной станции МЦК и станет пересадочной на кольцо, а в будущем и на проектируемую Бирюлевскую линию метро. Тогда в столице появится крупный транспортно-пересадочный узел, который соединит МЦК, Троицкую и Бирюлевскую линии метрополитена.

Благодаря продлению Троицкой линии почти 400 тысяч жителей сразу нескольких районов смогут быстрее добираться до любой точки Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.