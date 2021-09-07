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Транспорт

14:45

Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро

мэр Москвы транспорт метро видео Никита Гмыза Алина Гилева

Правительство Москвы утвердило проект планировки головного участка Троицкой линии метро. Постановление подписал Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Участок протянется от "Севастопольского проспекта" до "ЗИЛа". Он пройдет под нежилыми кварталами, а станция "ЗИЛ" появится недалеко от одноименной станции МЦК и станет пересадочной на кольцо, а в будущем и на проектируемую Бирюлевскую линию метро. Тогда в столице появится крупный транспортно-пересадочный узел, который соединит МЦК, Троицкую и Бирюлевскую линии метрополитена.

Благодаря продлению Троицкой линии почти 400 тысяч жителей сразу нескольких районов смогут быстрее добираться до любой точки Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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