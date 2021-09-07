Собянин предложил обсудить название новой станции МЦД у Комсомольской площади

Сергей Собянин осмотрел выполненные работы по улучшению условий дорожного движения в районе Комсомольской площади и строительство новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4. Также мэр города предложил москвичам выбрать для нее название.

"Да, эта, конечно, станция, по сути дела, – новый вокзал, который объединяет три исторических вокзала. Давайте подумаем (над названием. – Прим. ред.). Здесь еще будет пятый вокзал, высокоскоростная магистраль", – сказал Собянин.

Площадь трех вокзалов постепенно превращается в самый крупный и оживленный транспортно-пересадочный узел в стране. Работы там идут во всех направлениях – строятся новые станции МЦД, меняется система дорожного движения, создаются более комфортные условия для пешеходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.