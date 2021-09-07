В День города проезд по МЦК станет бесплатным

Проезд на Московском центральном кольце (МЦК) станет бесплатным для всех пассажиров в День города, 11 сентября, сообщил Сергей Собянин.

"В День города, 11 сентября, проезд по МЦК для всех пассажиров будет бесплатным. Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца", – написал мэр Москвы в Twitter.

Собянин отметил, что ежедневно в будни МЦК пользуются более 500 тысяч москвичей и гостей столицы.

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