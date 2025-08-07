Собянин: Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа

С 23 по 27 августа пройдет Московская международная неделя кино. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Жителей и гостей города ждет насыщенная программа. Мэр отметил, что событие объединит не только зрителей, но и профессионалов отрасли. В деловой части запланировано более 30 тематических сессий и встреч, которые пройдут на площадке кинозавода "Москино".

