07 августа, 11:45

Мэр Москвы

Собянин: Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа

С 23 по 27 августа пройдет Московская международная неделя кино. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Жителей и гостей города ждет насыщенная программа. Мэр отметил, что событие объединит не только зрителей, но и профессионалов отрасли. В деловой части запланировано более 30 тематических сессий и встреч, которые пройдут на площадке кинозавода "Москино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыкультуракиногородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

