07 августа, 11:45Мэр Москвы
Собянин: Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 27 августа
С 23 по 27 августа пройдет Московская международная неделя кино. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Жителей и гостей города ждет насыщенная программа. Мэр отметил, что событие объединит не только зрителей, но и профессионалов отрасли. В деловой части запланировано более 30 тематических сессий и встреч, которые пройдут на площадке кинозавода "Москино".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.