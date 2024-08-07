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Новости

07 августа, 23:55

Новости

Новости часа: модернизацию киностудии имени Горького планируется завершить в конце 2025

Новости часа: модернизацию киностудии имени Горького планируется завершить в конце 2025

Новости часа: Москва готова принять пострадавших из Курской области

Новости часа: московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области

Новости часа: Собянин назвал, какие ключевые объекты построят в Москве в 2024–2025 годах

Новости часа: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Собянин рассказал, как изменится Киностудия им Горького после модернизации

Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Собянин: направляем московских врачей для оказания помощи в Курской области

Новости часа: площадь Киностудии имени Горького увеличится вдвое

Новости часа: Киностудия им Горького станет частью кинокластера мирового уровня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы по модернизацию киностудии имени Горького планируется завершить в конце 2025 года, рассказал Сергей Собянин.

Дом по программе реновации площадью более 40 тысяч квадратных метров построят на востоке Москвы. Это информация от Москомархитектуры.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе до вечера четверга из-за грозы, предупредил Гидрометцентр РФ.

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