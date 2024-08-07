Новости часа: модернизацию киностудии имени Горького планируется завершить в конце 2025

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Основные работы по модернизацию киностудии имени Горького планируется завершить в конце 2025 года, рассказал Сергей Собянин.

Дом по программе реновации площадью более 40 тысяч квадратных метров построят на востоке Москвы. Это информация от Москомархитектуры.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе до вечера четверга из-за грозы, предупредил Гидрометцентр РФ.

